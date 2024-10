Bam Mondovì-Lecco 0-3; Il duro sfogo di Livia Tresoldi: "Ci manca un pò di grinta e di aggressività" (VIDEO)

Volti scuri in casa Puma al termine del match contro la Orocash Picco Lecco (0-3). La quarta sconfitta subita dalla Bam Mondovì, in altrettante gare disputate, ha gettato nello sconforto le ragazze di coach Claudio Basso, che oggi avrebbero voluto dare una svolta alla propria stagione.

Delusione e rabbia per le rossoblù, che restano mestamente in fondo alla classifica del girone A, con zero punti all'attivo. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni della centrale Livia Tresoldi, autrice di una buona prestazione, condita da 9 punti (57%). Eccola ai nostri microfoni: