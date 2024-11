Anche in Comune la festa per i cinquant'anni del gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Alba

Ieri, domenica 27 ottobre, l’Amministrazione comunale ha voluto festeggiare i 50 anni di attività del gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Alba con la consegna di una targa nella sala consiliare “T. Bubbio”.

Erano presenti il sindaco Alberto Gatto, il presidente del Consiglio comunale Maurizio Marello, la vicesindaco e assessora a Turismo e Cultura Caterina Pasini e l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce, oltre al presidente del Gruppo Sergio Destefanis e al presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile.

Dopo la consegna della targa e le foto di rito, i Borghi albesi della Giostra delle Cento Torri hanno voluto omaggiare il Gruppo con un’esibizione in piazza Risorgimento.

La giornata scelta per il riconoscimento, è stata quella della 22ª edizione del Festival della Bandiera - Memorial Destefanis e Pescarmona, nell’ambito del programma della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, organizzata dal Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Alba. Un’occasione per festeggiare anche con il pubblico di appassionati il 50° anniversario della fondazione. Il festival ha visto alternarsi nelle esibizioni, oltre al Gruppo organizzatore, anche gli ospiti del Gruppo Sbandieratori del Palio di Asti - A.S.T.A. e del Gruppo Sbandieratori e Musici “Principi d’Acaja” di Fossano, rappresentanti ufficiali delle rispettive Città e appartenenti, analogamente al Gruppo albese, alla Federazione Italiana Sbandieratori.

Al termine delle esibizioni è stata offerta a tutti i partecipanti e al pubblico presente in piazza la torta del cinquantennale, preparata dalla scuola di Formazione professionale Apro di Alba.

“Il Gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Alba – dichiara il sindaco Alberto Gatto - porta i colori della nostra città e in questi cinquant’anni ha dato il suo importante contributo a far conoscere il nome di Alba in Italia e nel mondo. Insieme ai Borghi sono custodi di una parte del nostro patrimonio culturale e delle nostre tradizioni. Ogni anno danno vita ad alcuni dei momenti più apprezzati della Fiera, oltre a portare il loro meraviglioso spettacolo in trasferta rendendoci orgogliosi. Dietro tutto questo si celano impegno e lavoro costante. A loro il nostro più sincero grazie”.