Bilancio partecipato, i monregalesi scelgono l'area cani in via Cornice e il nuovo arredo per Gratteria

Sono stati 1.323 i cittadini monregalesi che nella giornata di domenica 27 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19.30 si sono recati nel seggio allestito presso la Sala delle Conferenze “Luigi Scimè” per scegliere uno dei cinque progetti ammessi ad essere finanziati nell’ambito del Bilancio Partecipato, il nuovo strumento voluto dall’Amministrazione comunale per valorizzare il coinvolgimento dell’intera comunità monregalese.

Un’iniziativa pensata per finanziare, con un plafond di 40mila euro, i progetti condivisi dai cittadini in riferimento alla sicurezza, al decoro e all’arredo urbano, alla cultura, alla società, allo sport, alle aree verdi e alle manutenzioni straordinarie delle opere esistenti. Tra le cinque proposte ritenute ammissibili, hanno trionfato l’”Area cani parco di via Cornice” e “Gratteria con un nuovo decoro urbano” con, rispettivamente, 434 e 321 preferenze. A seguire “Alice nel Mondov(vì) delle meraviglie (287), “Arrediamo il bosco della pace” (170) e “Un Bel Merlo” (99 preferenze). Dodici, invece, le schede nulle. I risultati definitivi saranno comunque ancora certificati nei prossimi quindici giorni dall’apposita Commissione come previsto dal relativo regolamento.

"Un bellissimo esercizio di democrazia e di partecipazione condivisa, ma anche una straordinaria occasione per mettersi in gioco e per accorciare le distanze tra l’ente pubblico e i cittadini" - il commento dell’intera Amministrazione comunale. "Grazie a tutti coloro che hanno compreso lo spirito del Bilancio Partecipato ideando e sottoscrivendo le singole proposte ovvero prendendo parte alle elezioni vere e proprie. Mondovì si conferma una comunità unita e coesa che crede nel protagonismo della collettività. I risultati di questa prima edizione testimoniano la sensibilità della cittadinanza e, senza dubbio, l’Amministrazione si impegna a riproporre l’iniziativa anche per il 2025".