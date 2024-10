Bra espone un drappo bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

Da dieci anni l’associazione Alcase Italia ripropone la campagna “Illumina novembre” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei tumori polmonari, una iniziativa cui la città di Bra fornisce sempre il proprio contributo. E così, per tutto il mese di novembre – periodo dedicato a livello mondiale alla lotta a questa forma di cancro – verrà esposto su Palazzo Mathis (lungo la facciata che guarda su corso Cottolengo) un pannello bianco, colore che simboleggia la neoplasia polmonare, con lo scopo di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e sulle nuove terapie elaborate per combattere la malattia.

Maggiori informazioni sul tema sul sito www.alcase.eu.