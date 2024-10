Clavesana ricorda l'alluvione del 1994 con una simulazione di soccorso

Si è svolta ieri (domenica 27 ottobre) a Clavesana la simulazione di soccorso in memoria del trentennale nell'alluvione in Piemonte.

Le simulazioni prevedevano un intervento congiunto con i vigili del fuoco e i mezzi 118 per prestare soccorso a una coppia di infortunati sulla provinciale 59 in località Madonna della neve di Clavesana. Altri scenari hanno visto i volontari di impegnati nel soccorso di una persona intrappolata in un abitazione con l'utilizzo di un particolare verricello e di una barella specifica in dotazione ai vigili del fuoco e con l'impiego di un massaggiatore automatico in dotazione all'ambulanza di soccorso avanzato del 118, infine si sono svolte le ricerche di persone disperse grazie alle unità cinofile dell'associazione nazionale carabinieri e tecniche di massaggio cardiaco e rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore.