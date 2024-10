A Fossano una rassegna dedicata alla lotta alla violenza sulle donne

Quest’anno il 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenterà, a Fossano, l’occasione per estendere all’intero mese di novembre, l’organizzazione delle iniziative di sensibilizzazione. L’obiettivo sarà quello di creare momenti di riflessione collettiva e di informazione per aumentare il livello di consapevolezza sui temi legati alla violenza di genere.

Barbara Villosio, pittrice fossanese e volontaria dell’associazione Noi4you, sportello dedicato all’ascolto e all’aiuto contro la violenza, in collaborazione con l’amministrazione Comunale, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e con la Diocesi di Cuneo-Fossano, ha esteso l’invito alla ricca realtà delle associazioni fossanesi, per consentire loro di mostrare, ciascuno secondo la propria peculiarità, i vari punti di vista attraverso cui si può approcciare il discorso sulla violenza contro le donne. L’intenzione è quella di estendere tale discorso anche ad altri ambiti (violenza e creato, violenza e religioni ecc.) perché convinti che l’atteggiamento predatorio contro le donne sia lo stesso che giustifica il predominio dell’uomo contro la natura e l’esercizio della violenza in base a genere, razza e religione.

La rassegna che si è venuta a creare, dal titolo “Oltre la violenza”, si svolgerà nella Ex chiesa del Salice, suggestivo spazio espositivo dove verranno posizionate le tele di Barbara Villosio e di Edoardo Bonanno, artista locale emergente.

Inoltre, verranno presentate le installazioni, proposte dall’associazione culturale L’Atrio dei Gentili, dal titolo “Straniere Ovunque”, che si propone di provocare nel pubblico riflessioni divergenti rispetto alle discriminazioni – più o meno sottili – che investono le donne, e ricordare Michela Murgia, che di un femminismo lucido e disarmante è stata paladina.

Un solo evento non potrà essere attuato nella Ex Chiesa: quello di Revolution Fossano che, come gli scorsi anni, si svolgerà in piazza Manfredi proprio il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’associazione Cicerone, inoltre, si è data disponibile ad aprire, nelle due settimane centrali di novembre, dal lunedì al venerdì dalle h.17 alle h.19.30, i locali per consentire la visita delle diverse esposizioni.

Elenco associazioni ed enti partner:

Comune di Fossano

Diocesi di Cuneo Fossano

Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Noi4You: sportello dedicato all’ascolto e all’aiuto contro la violenza,

Fondazione NoiAltri: fondazione di partecipazione che coordina 26 org. sociali

Atrio dei Gentili: associazione culturale di mediazione e dialogo tra fede e cultura contemporanea

Revolution Fossano: giovani volontari che organizzano eventi per giovani

Tra le righe: circolo di lettura condivisa, con incontri in presenza

Cicerone: studia e organizza visite guidate ai luoghi della città di Fossano

Comunità Laudato Si: studia le relazioni tra crisi ambientale della terra e crisi sociale dell’umanità promuovendo l’ecologia integrale.

Calendario rassegna:

Oltre la Violenza

“C’è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce”(Leonard Cohen)

Venerdì 8/11

ore 18.00 Inaugurazione mostra Barbara Villosio ed Edoardo Bonanno

Installazione "Straniere Ovunque" a cura dell'Atrio dei Gentili

Venerdì 8/11

20.45 Violenza sulle donne e religioni: la discriminazione strutturale nella Chiesa Cattolica. Relatrice Lazzarini Paola, sociologa, a cura dell'Atrio dei Gentili

Venerdì 15/11

20.45 Amore e violenza nella Bibbia

Relatrice Maria Teresa Milano, ebraista e scrittrice

Venerdì 22/11

20.45 E’ amore? Parliamone

Seminario aperto a tutta la cittadinanza a cura dell'Ass. Noi4you

Sabato 23/11

20.45 Noi4you in musica

Coro Harmonia e l’Estudio de danza a cura dell'Ass. Noi4you



Domenica 24/11

20.45 Rileggere Michela Murgia - Laboratorio di lettura

a cura del Circolo Tra le righe

Lunedì 25/11

18.00 Lasciamo un segno

Manifestazione pacifica per la giornata contro la violenza sulle donne a cura dell’associazione Revolution Fossano Piazza Manfredi

Martedì 26/11

20.45 Non maltrattiamo l'ambiente: - rifiuti +riuso

Consorzio SEA E Coop. Erica a cura della Comunità Laudato Si

Mercoledì 27/11

20.45 Il riscatto di un quartiere: rione Sanità, Napoli

Coop. La Paranza a cura della Diocesi di Cuneo – Fossano

Venerdì 29/11

20.45 Violenza e cura nelle relazioni

Relatori Luca Burdisso e Giansandro Lerda, psicologi dell'Istituto Adler