Gli Alpini della Brigata “Taurinense” alla 15ª Ecomaratona del Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba

Il 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina “Taurinense” ha partecipato alla 15ª edizione dell’Ecomaratona del Barbaresco e Tartufo Bianco d’Alba con una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito.

Presente anche uno stand del nucleo Meteomont, unità che opera quotidianamente per il rilevamento delle condizioni del manto nevoso e si occupa di sicurezza in montagna. Personale, addestrato a operare anche in condizioni meteo estreme e su ogni tipo di terreno, ha potuto mostrare come la conoscenza dell’ambiente in cui si opera e la grande tradizione ed esperienza delle Truppe Alpine siano elementi di primaria importanza per vivere la montagna con rispetto e in sicurezza.

Presso un info point militari qualificati hanno potuto fornire informazioni utili all’arruolamento. Con l'ausilio del CAI di Bra gli uomini del "Doi" (come viene storicamente chiamato il reggimento) hanno installato una palestra di arrampicata, dove, sotto l'occhio vigile di due istruttori militari di alpinismo, i cittadini hanno potuto cimentarsi con corde rinvii ed appigli.

Molto gradita la presenza dei militari dell’Esercito, una realtà ben consolidata nel tessuto sociale locale della provincia “Granda”.

Nella circostanza al 1° classificato della provincia di Cuneo nella maratona 42,195 Km è stato consegnato il Trofeo dedicato ai Caduti del 2° Reggimento Alpini in Afghanistan.