Savigliano “in rosa” per la prevenzione

Il Comune di Savigliano, in questo mese di ottobre, si è «colorato di rosa». Insieme ad altri 200 comuni piemontesi, la città ha aderito al progetto “La prevenzione salva la vita”, promosso da Regione Piemonte e Andos, l'Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno.

L'iniziativa – che sulla scia della corsa benefica “Just the woman I am” dello scorso marzo ha visto il coinvolgimento della Consulta Pari Opportunità (oltre che dell'Asl Cn1) – era finalizzata a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e dell'adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori. Quello della mammella, ma anche della cervice uterina e del colon-retto.

Il progetto ha previsto l'illuminazione di rosa della Torre civica, nel mese di ottobre, ed un momento di riflessione presso l'ospedale Ss. Annunziata, con la partecipazione dei medici e delle figure professionali coinvolte nella diagnosi e nella cura dei tumori.

«Abbiamo aderito convintamente a questa iniziativa che ha coinvolto Regione, Andos e istituzioni sanitarie – ha affermato la consigliera delegata alle Pari Opportunità Clotilde Ambrogio –. Ricordare quanto sia importante la prevenzione è fondamentale: non si tratta soltanto uno slogan, si salvano vite in senso letterale».

«Savigliano – hanno evidenziato i medici durante l'incontro al Ss. Annunziata – è stato uno dei primi centri sul territorio ad aderire al programma “Prevenzione serena”, per lo screening dei tumori alla mammella. Un'attività ultradecennale che ha portato a tante diagnosi e tanta casistica, con ottimi risultati in termini di prevenzione. Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale la sinergia tra territorio, Asl e amministrazioni».