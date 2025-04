Novita’ digitali per il Museo diocesano come “regalo” di primavera

Dopo mesi di lavoro, il museo diocesano San Sebastiano è pronto per presentare al suo pubblico una serie di novità in campo digitale.



La direttrice Laura Marino esprime grande soddisfazione e inquadra queste novità nelle prospettive di crescita del museo: “Spesso si pensa che i musei diocesani siano luoghi arretrati e chiusi, in realtà da tempo lavoriamo per essere al passo con i tempi e rispondere alle esigenze di tutte le persone che vogliono entrare in contatto con noi come visitatori, ricercatori e soprattutto membri di una comunità. Negli anni passati abbiamo lavorato maggiormente sull’accessibilità fisica e cognitiva delle nostre collezioni, con queste iniziative vogliamo essere più raggiungibili anche attraverso i canali web, oltre ai nostri profili social già molto visitati. Il sito è stato completamente rinnovato nella grafica e riorganizzato in modo da essere più facilmente consultabile: quando è nato – insieme al museo – era il 2012 e nel frattempo siamo cresciuti molto come proposta culturale, abbiamo avviato numerosi progetti e aggiornato le nostre politiche di accoglienza. La biglietteria online consentirà ai visitatori di acquistare l’ingresso da casa tramite procedure semplici e ormai acquisite o direttamente presso la nostra sede, ma con la formula di biglietto digitale sarà tutto più semplice e sostenibile, senza spreco di carta ed energia. Infine, il canale whatsapp consentirà a chi lo vorrà di rimanere aggiornato settimanalmente su tutte le nostre attività: laboratori per famiglie, eventi musicali, conversazioni letterarie, visite accompagnate”.



Il nuovo sito

Il dominio rimane lo stesso www.museodiocesanocuneo.it, ma l’interfaccia appare completamente rinnovata: il sito è articolato in diverse sezioni organizzate per macrocategorie, in modo che i visitatori possano trovare velocemente quello di cui hanno bisogno.

PROGETTI | elenca le principali esperienze strutturate di cui il museo si è fatto promotore negli anni o a cui ha preso parte, come le proposte MAB, le attività per le RSA, il portale Wikimedia, il Cultur Camp estivo o il progetto YOM! per i ragazzi delle scuole superiori

CRESCERE AL MUSEO | uno spazio interamente dedicato alle attività di didattica e coinvolgimento del pubblico dei più giovani, con i laboratori organizzati per tipologia e target: famiglie, scuole, parrocchie, compleanni, centri estivi…

COLLEZIONI | un piccolo assaggio di quello che i visitatori troveranno nelle sale del museo, con approfondimenti storici, fotogallery e le emozionanti videoguide in più lingue del Museo diffuso cuneese

ORGANIZZA LA TUA VISITA | consente di preparare al meglio l’esperienza da vivere al museo, con informazioni pratiche su orari e biglietti, ma anche materiali da scaricare per persone con disabilità come la storia sociale e le videoguide LIS

ESCAPE MUSEUM | un’intera sezione per essere subito catapultati nella nostra particolare escape room: una sfida unica per mettere alla prova le vostre capacità di logica e osservazione



Il Museo Diocesano di Cuneo adotta la biglietteria digitale di Artsupp

Il Museo Diocesano di Cuneo introduce un nuovo sistema di biglietteria digitale e innovativo, che semplifica l’accesso alle sue collezioni e migliora l’esperienza dei visitatori. Il museo è già presente su Artsupp.com, la piattaforma dedicata all’arte con oltre 1.000 musei italiani e internazionali e visitata ogni giorno da migliaia di utenti. Ora, grazie all’integrazione della biglietteria di Artsupp, i visitatori potranno acquistare i biglietti in modo semplice e immediato, sia online che onsite.

La startup che ha creato il portale ha recentemente sviluppato il sistema di ticketing in collaborazione con sette musei italiani. L’obiettivo è trasformare Artsupp da principale aggregatore di istituzioni artistiche a prima rete di esperienze culturali accessibili da un’unica piattaforma, con biglietti acquistabili direttamente dai musei.

Con questa innovazione, il Museo Diocesano di Cuneo entra a far parte di un sistema di ticketing digitale pensato per le esigenze dei musei e dei loro visitatori, offrendo un’esperienza più fluida, moderna e accessibile.

Nuove possibilità per la proposta culturale grazie al digitale

Grazie a uno strumento flessibile e intuitivo, il team del museo può creare esperienze di visita personalizzate e dinamiche, superando il classico schema intero/ridotto/gratuito. Il sistema permette di offrire biglietti combinati con altre realtà culturali che utilizzano la piattaforma, favorendo collaborazioni tra musei vicini o anche in stati diversi. Questa è una grande risorsa anche in prospettiva pensando alla futura riapertura della sede di Fossano e alla possibilità di tessere nuove collaborazioni con realtà museali del territorio e dell’ambito ecclesiastico.

L’obiettivo del team di giovani dietro Artsupp.com è dare autonomia alle istituzioni, offrendo strumenti digitali che incentivano la creatività e maggiore dinamismo delle proposte culturali.

Un biglietto digitale senza stampare nulla

Sia gli acquisti online che quelli effettuati onsite generano un biglietto digitale, eliminando la necessità di stampare e riducendo i costi operativi.

Una rete in espansione

Il ticketing di Artsupp è già utilizzato da diverse realtà culturali italiane, tra cui:

Nei prossimi mesi si attendono numerose nuove adesioni, consolidando Artsupp come la prima rete di esperienze culturali accessibili da un’unica piattaforma.

Il canale WhatsApp

Anche su WhatsApp ci sono delle novità: è possibile iscriversi gratuitamente al canale ufficiale del MAB | museo . archivio . biblioteca della diocesi di Cuneo-Fossano, per essere sempre aggiornati sulle principali attività e notizie. Sarà sufficiente selezionare la voce aggiornamenti dal menu di WhatsApp, cercare Museo, archivio, biblioteca diocesi Cuneo-Fossano e selezionare iscriviti. Per non perdere gli aggiornamenti basta spuntare la campanellina in alto e ogni settimana le notizie e i link per le iscrizioni saranno disponibili direttamente sullo smartphone.



INFO E RIFERIMENTI

Contrada Mondovì | Cuneo

Orari: venerdì 14. 00 – 18.00 | sabato e domenica 10.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 (l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura)

Cell. 353 426 1755

www.museodiocesanocuneo.it

museocuneo@operecuneofossano.it