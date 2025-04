Ad Alba attivato il Centro Operativo Comunale. "Smottamenti in collina, ma situazione sotto controllo"

In conseguenza del maltempo ad Alba è stato aperto da ieri il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi. Il COC, attivato direttamente dal sindaco come autorità comunale di protezione civile, si occupa di coordinare i servizi di soccorso, l'assistenza alla popolazione e la gestione delle attività necessarie per affrontare eventuali criticità. La struttura resterà attiva finché necessario e prosegue il monitoraggio sul territorio soggetto a possibili frane, smottamenti e allagamenti causate dalla grande quantità di acqua caduta nelle ultime ore.

"Il Coc è attivo e in reperibilità, con i volontari già mobilitati per gestire la situazione", spiega Laura Campigotto, responsabile della Protezione Civile per il Comune di Alba. Alcuni piccoli smottamenti si sono verificati prevalentemente nella zona delle colline: "In strada Ex Pilone è stato necessario un breve intervento per sgomberare una frana e ripristinare la viabilità, ora regolare - precisa Campigotto -. Un altro lieve cedimento ha interessato strada Ghiglini, ma senza gravi conseguenze".

"È caduta molta pioggia e stiamo monitorando la situazione con attenzione, sperando che non si verifichino ulteriori episodi. Al momento Alba è classificata in allerta gialla, mentre la situazione nel nord del Piemonte rimane più critica, con un'allerta arancione", conclude la responsabile. L’Amministrazione comunale invita la popolazione a essere prudente e a informarsi sui media locali, sul sito ufficiale e sui social del Comune di Alba.