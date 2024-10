"Storie di alberi, cani, cercatori": il documentario di Remo Schellino a Dogliani

"Si esplora il rapporto tra uomo e natura facendo parlare i protagonisti. Sono le loro storie a costruire l'anima di questo lavoro - spiega Schellino - È anche un archivio di memoria di una passione che non ha età e non è discriminante tra uomo e donna Questa ricerca non riguarda solo la cerca del tartufo ma anche il rispetto per l'ambiente naturale e il ciclo della vita. Questo lavoro lo dedico nel ricordo di un mio compaesano (uno dei tanti testimoni del mio documentario) Mario Spinardi, trifulau da sempre".