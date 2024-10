La Nocciola Piemonte IGP delle Langhe e l’Alta Langa protagoniste alla 94ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

L’Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell’Alta Langa presenta la 13ª edizione del Salotto dei Gusti e dei Profumi, un’occasione per valorizzare la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe. L'evento si svolgerà in Piazza Risorgimento, nel cuore del centro storico di Alba, in concomitanza con la 94ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco.

Giovedì 31 ottobre si aprirà ufficialmente con un momento conviviale di confronto, dedicato ai sindaci dell’Alta Langa e ai giornalisti locali, in cui si discuteranno le sfide e le prospettive di un’annata produttiva difficile.

Giacomo Ballari, Presidente di AGRION, offrirà una panoramica sugli studi condotti per conto della Regione Piemonte, mentre Paolo Vizzari, Narratore Gastronomico, esperto nel raccontare le eccellenze culinarie italiane con passione, porterà una prospettiva unica sulle potenzialità gastronomiche della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe.

L’incontro sarà arricchito dall’intervento di Fulvio Marino, Ambasciatore del Gusto, Divulgatore e Maestro Panificatore, che illustrerà l’utilizzo della nocciola in pasticceria e panetteria, presentando prodotti da forno realizzati con la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe.

Il programma del Salotto dei Gusti e dei Profumi proseguirà fino a domenica 3 novembre con degustazioni guidate, musica tradizionale e momenti di festa, tra cui l'esposizione delle storiche Fiat 500 e la celebrazione degli Antichi Mestieri con il Mercatino dell’Antiquariato, offrendo un’esperienza allegra e coinvolgente per tutti.

Le degustazioni guidate "Tasting Experiences" permetteranno di scoprire la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, mettendola a confronto con altre tipologie di nocciole più comunemente utilizzate nel settore della trasformazione. I partecipanti potranno riconoscerne le caratteristiche distintive, come la maggior dolcezza, l'intensa complessità aromatica, il gusto persistente e la miglior conservabilità, che la rendono “la più buona del mondo”.

L’evento metterà in luce l'importanza del brand Langhe, che rappresenta il fulcro della filosofia di promozione, fondamentale per valorizzare commercialmente il prodotto attraverso le piccole realtà di trasformazione, essenziali per uno sviluppo autentico e sostenibile del territorio.

Flavio Borgna, Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola

"Data la difficile annata che i nostri operatori stanno attraversando, abbiamo deciso di orientare l’evento inaugurale principalmente sui contenuti. È stato un piacere coinvolgere, in questo momento di apertura che diventerà anche un'occasione di confronto e analisi, figure che operano quotidianamente all’interno della filiera della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe: dall’agricoltura alla trasformazione, dalla ristorazione alla promozione a livello internazionale, professionisti impegnati in ogni fase della lavorazione. Da anni dedichiamo le nostre promozioni ai settori di nicchia di gelaterie, pasticcerie, cioccolaterie e ristoranti, sia in Italia che all’estero, evidenziando come il nostro territorio contribuisca a definire le caratteristiche uniche della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe. È cruciale puntare sul brand Langhe per affermare il nostro prodotto, consolidarne la reputazione e aumentarne il valore percepito, facendo leva sulle sue radici territoriali e sulla qualità distintiva che ne deriva."

Elisabetta Grasso, Vicepresidente dell’Ente Fiera della Nocciola e Direttore del Consorzio Turistico Langhe Experience

"Le degustazioni guidate, le rievocazioni e le narrazioni che, da 13 edizioni, animano il nostro Salotto dei Gusti e dei Profumi, continueranno a offrire agli ospiti l’opportunità di scoprire i sapori autentici e la convivialità delle incantevoli colline dell’Alta Langa. Quest’anno, inoltre, il programma sarà arricchito da nuovi appuntamenti imperdibili. Sabato 2 novembre , con l’evento 'Nocciola & 500', celebreremo la passione italiana e lo stile senza tempo: Piazza Risorgimento si trasformerà in un palcoscenico per l’esposizione delle storiche Fiat 500, decorate per l’occasione a tema Nocciola. Domenica 3 novembre sarà invece dedicata a 'Nocciola & Tradizioni', con Antichi Mestieri e il Mercatino dell’Antiquariato: un’occasione per degustare la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe e riscoprire le tradizioni popolari del nostro territorio. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, tra storia, cultura e i tesori del passato, con un caleidoscopio di oggetti che hanno attraversato generazioni. Nel ponte di Ognissanti, il più richiesto dell’anno per il turismo sulle nostre colline, questo evento rappresenta un'importante opportunità per promuovere la Nocciola e le colline dell'Alta Langa, con la loro cultura e la raffinata ospitalità, offrendo un’esperienza di lusso autentico, fatto di persone genuine, per riscoprire le nostre radici."

SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI

Grazie alla collaborazione con l’Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, l’Unione Montana Alta Langa, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, l’Associazione Commercianti Albesi e il supporto della Regione Piemonte, della Fondazione CRC e della Banca d’Alba, verrà allestito in Piazza Risorgimento il suggestivo ed elegante spazio espositivo per ricreare l’atmosfera di una raffinata pasticceria, dove la Nocciola sarà protagonista, con l’esaltazione delle sue straordinarie qualità organolettiche che la rendono unica al mondo.

Date e orari

• Giovedì 31 ottobre: h. 15.30 – 19.30

• Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre: h. 10.00 – 19.30

Programma:

Giovedì 31 ottobre: alle 15.30 apertura del Salotto dei Gusti e dei Profumi, con degustazioni guidate e musica tradizionale.

Dalle 17.30 momento conviviale con i Sindaci dell’Alta Langa e i Giornalisti.

Venerdì 1° novembre: dalle 10.00 alle 19.30 degustazioni guidate, musica, canti e balli tradizionali.

Dalle 15.00 alle 17.30 da Cravanzana… “Le Nisorere”.

Sabato 2 novembre: dalle 10.00 alle 19.30 degustazioni guidate, musica e balli tradizionali.

Dalle 15.00 alle 18.00 esposizione delle Fiat 500 storiche.

Domenica 3 novembre: dalle 10.00 alle 19.30 degustazioni guidate e musica tradizionale.

Dalle 9.00 alle 17.30 Nocciola & Tradizioni – Antichi Mestieri e Mercatino dell’Antiquariato.

Per ulteriori informazioni:

Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell’Alta Langa

Telefono: +39 0173 226695

E-mail: info@fieradellanocciola.it

Sito web: www.fieradellanocciola.it

Facebook: https://www.facebook.com/entefieradellanocciola/