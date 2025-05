Alla Biblioteca civica di Alba la rassegna ViviDi Libri, serate live di improvvisazione e reading con gli attori del Teatrino

A partire da giovedì 22 maggio, la Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba propone una nuova rassegna dedicata ai libri e alla lettura, curata dagli attori dei laboratori adulti del Teatrino.

ViviDi Libri – Guida galattica per lettori di ogni ogni genere nasce per provare a raccontare le storie in modo diverso, a metà strada fra la lettura ad alta voce e l’improvvisazione.

Ogni genere ha i suoi lettori appassionati. Chi legge gialli, chi romanzi rosa, chi poesia e chi preferisce i saggi. Le serate in programma propongono diversi generi letterari messi in piedi in un susseguirsi di incipit, dialoghi e scene improvvisate per avvicinare a nuove frontiere di lettura anche i più irremovibili (e chi legge poco o niente).

Si inizia giovedì 22 maggio, alle ore 21.15 in sala Riolfo (cortile della Maddalena) con una serata dedicata al mondo del giallo e pensata per un pubblico adulto (dai 18 anni). Da Fred Vargas a Gianrico Carofiglio fino ad Alicia Giménez-Bartlett, un affondo nelle atmosfere noir attraverso incipit e nebbiose atmosfere.

Si prosegue mercoledì 18 giugno, sempre alle ore 21.15, nel Cortile della Maddalena, con un appuntamento speciale dedicato alla bicicletta, mezzo di trasporto antico e prezioso, che è stato raccontato in letteratura in mille modi diversi, ispirando storie epiche e coinvolgenti. La serata, dedicata al pubblico delle famiglie, farà anche da apertura della rassegna estiva “L’albero racconta…” che la Biblioteca cura da quattro edizioni.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione consigliata su bibliotecacivicadialba.eventrbite.com.

La rassegna riprenderà nell’autunno con altre serate e altri generi letterari raccontati.

Per informazioni: 0173 282468 – biblioteca@comune.alba.cn.it – Ig @biblio_civica_alba