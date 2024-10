Incontro a Washington tra Beppe Ghisolfi e il governatore di BankItalia Fabio Panetta

L'economista e banchiere Panetta - in rappresentanza di una vasta circoscrizione elettiva mediterranea - ha elogiato il ruolo di World Bank e FMI nella promozione e nel sostegno proattivo di iniziative volte a includere nella crescita macroeconomica globale le comunità più vulnerabili e a diffondere le migliori buone prassi in tema di conoscenza, alfabetizzazione e digitalizzazione finanziaria come bene pubblico per contrastare la povertà assoluta e relativa, smobilizzare il risparmio verso gli investimenti a maggiore ricaduta produttiva e occupazionale e favorire il pieno integrale utilizzo dei fondi e degli aiuti messi a disposizione dei Paesi in transizione, emergenti e in via di sviluppo.