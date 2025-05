Una nuova mostra per il MUDI - Museo diocesano di Alba e i Luoghi del Sacro del territorio

In occasione del Giubileo ordinario 2025, l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici è promotore del progetto " NEL TUO NOME, l’arte parla di comunità ", un’iniziativa che coinvolge le diocesi italiane con l’obiettivo di dare risalto all’impegno delle comunità cristiane, di ieri e di oggi, nel conservare, valorizzare e tramandare il patrimonio culturale.

L’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Alba aderisce al progetto con la mostra "Una comunità che dona. Un cammino attraverso i secoli" . La mostra, a cura di Silvia Gallarato (direttrice MUDI), è ospitata presso il Museo diocesano di Alba. L'esposizione mette in risalto il ruolo delle comunità di ieri e di oggi nel donare e nella cura dei beni culturali ecclesiastici. Il progetto, articolato tra le sale del museo e il percorso archeologico, accoglie alcune opere d’arte provenienti dalla Cattedrale cittadina e documenti dell’archivio storico e della biblioteca diocesana. Vengono inoltre presentate alcune opere di Rodello Arte, esperienza ospitata sulle colline di Langa, volta a esprimere il legame tra artisti contemporanei e Chiesa.

La mostra è stata realizzata con il contributo dell’8xmille e si potrà visitare fino al 30 novembre 2025, negli orari di apertura del Museo Diocesano (martedì-venerdì ore 15.00-18.00/ sabato e domenica ore 14.30- 18.30).

Info: www.visitmudi.it ; mudialba14@gmail.com ; Cel. 345.7642123

In parallelo alle iniziative sviluppate dai singoli territori, riparte “Itinerari del Sacro”, il progetto nato grazie alla sinergia delle diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

Ogni anno oltre 500 volontari dell’Associazione “Volontari per l’Arte” garantiscono l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Fino al mese di ottobre, con il loro prezioso contributo, chiese, santuari e piccole cappelle si svelano al visitatore, al quale viene offerta l’opportunità di conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia di Cuneo. Ai Volontari e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale, sono rivolte proposte formative e di aggiornamento incentrate sui vari temi legati al culto, al patrimonio e all’arte sacra del territorio di riferimento.

MAGGIO NEI LUOGHI DEL SACRO DELLA DIOCESI DI ALBA

Nel mese di maggio i Volontari per l’Arte della Diocesi di Alba, cureranno le aperture dei seguenti beni. Sul sito visitmudi.it/volontari-arte/ è disponibile il dettaglio completo di orari e contatti per organizzare al meglio le proprie visite sul territorio.

I beni parte del circuito sono:

ARGUELLO | Chiesa di San Frontiniano (su prenotazione)

BRA – FRAZ. POLLENZO | Chiesa di San Vittore (su prenotazione)

CANALE | Confraternita di San Bernardino (martedì-domenica ore 8.30-18.00)

CASTAGNITO | Chiesa di Santo Spirito (prima domenica del mese ore 9.30-12.00). Accessibile con l'App "Chiese a porte aperte" (tutti i giorni ore 9-18).

CHERASCO | Chiesa di Sant’Iffredo - Museo Diocesano (tutte le domeniche ore 15.30-18.00); Chiesa di Sant'Agostino (30 maggio ore 15.00-18.00 e su prenotazione)

CORNELIANO D’ALBA | Chiesa parrocchiale Santi Gallo e Nicolò, Chiesa di San Bernardino, Chiesa di Santa Elisabetta, Chiesa della Santissima Trinità, Chiesa di San Bernardo (su prenotazione)

CORTEMILIA | Chiesa parrocchiale di San Pantaleo e San Michele (tutti i giorni ore 9.00-18.00); Chiesa della Santissima Trinità-Museo Diocesano (su prenotazione); Pieve di Santa Maria (tutti i giorni ore 9.00-18.00)

GUARENE | Chiesa della Santissima Annunziata. Dal 31 maggio (sabato ore 15.00-18.00, domenica ore 10.00-12.30/15.00-18.00)

MAGLIANO ALFIERI | Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, Cappella gentilizia del Castello (tutti i fine settimana e festivi ore 10.30-18.30)

MONTÀ D'ALBA | Santuario dei Piloni (tutti i giorni ore 9.00-18.00); Confraternita di San Michele - mostra "Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale" (fino al 13 luglio, venerdì ore 15.00-18.00; sabato e domenica ore 10.00-12.30/ 15.00-18.00)

MONTELUPO ALBESE | Chiesa Maria Vergine Assunta e Confraternita di San Rocco (tutti i giorni ore 9.00-18.00)

MONTEU ROERO | Chiesa parrocchiale di San Nicolao (tutti i giorni ore 9.00-18.00); Confraternita di San Bernardino. Accessibile con l'App "Chiese a porte aperte" (tutti i giorni ore 9-18).

MONTICELLO D’ALBA | Chiesa cimiteriale di San Ponzio Vecchio. Accessibile con l'App "Chiese a porte aperte" (tutti i giorni ore 9-18).

NIELLA BELBO | Chiesa di San Giorgio e Madonna della Neve (tutti i giorni ore 9.00-18.00)

POCAPAGLIA | Confraternita di Sant’Agostino (prima domenica del mese ore 15.00-18.00)

SANTA VITTORIA D’ALBA | Oratorio di San Francesco (domenica 25 maggio ore 14.30-18.30), accessibile anche con l'App "Chiese a porte aperte" tutti i giorni ore 9-18; Cappella di San Rocco (tutti i giorni ore 9.00-18.00). Accessibile anche con l'App "Chiese a porte aperte" (tutti i giorni ore 9-18).

SOMMARIVA PERNO | Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo e Confraternita di San Bernardino (domenica 25 maggio ore 15.00-18.00). Santuario della Madonna del Tavoletto (25 maggio ore 15.00-18.00), accessibile anche con l'App "Chiese a porte aperte" tutti i giorni ore 9-18.

I Luoghi del Sacro di Alba:

Museo della Cattedrale, Cattedrale di San Lorenzo, Chiesa di Santa Maria Maddalena, Chiesa di San Giovanni

Gli Itinerari del Sacro, le aperture de “I Luoghi del Sacro” e le proposte formative per diventare parte del team Volontari per l’Arte sono attive in tutti i territori delle diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì, Saluzzo.

Per informazioni è possibile consultare i siti internet delle singole diocesi, visitare la pagina Facebook e l’account Instagram Itinerari del Sacro oppure scrivere a info.itineraridelsacro@gmail.com

Il canale YouTube “Itinerari del Sacro”, vetrina dei beni della rete narrati per voce dei Volontari per l’Arte.