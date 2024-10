Bocce: Auxilium Saluzzo, Serena Traversa vola in Turchia per gli Europei femminili

Il settore rosa e quello giovanile, hanno caratterizzato il fine settimana boccistico, della Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Nella specialità volo, alla selezione ai campionati italiani femminili di combinato, tre atlete Auxilium si qualificano per la fase tricolore: Serena Traversa, Alessia Costanzo e Marzia Minoja.

Altresì Serena Traversa, sarà presente, nella prova a coppie ed individuale, con l’Italia, ai campionati europei femminili, che si terranno a fine ottobre sino al 2 novembre, a Mersin, in Turchia.

A livello giovanile, è giunta in sede la convocazione ai Mondiali Giovanile under 18 e under 23, che si disputeranno in Portorico, ad inizio dicembre, per tre atleti del club saluzzese: Francesco Costa, Matteo Macario e Nicolò Buniva.

Lunedi 28 ottobre, presso il sodalizio saluzzese, ha preso il via la terza edizione del “Memorial Giancarlo Occelli”.

Per la specialità petanque, nella "16 ore di petanque", gara internazionale, che si è tenuta a Robilante, negli ottavi di finale, eliminata la terna,con Diego Marchelli, Luca Nervi ed Andrea Badano.