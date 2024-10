Calcio Serie D: Cairese-Bra verrà recuperata mercoledì 6 novembre

Sono state fissate le date dei recuperi di Cairese-Bra e Albenga-Vado, i due incontri validi per l'undicesima giornata del girone A di Serie D originariamente in programma domenica 27 ottobre ma rinviati in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria.

La partita della capolista sul campo della Cairese si giocherà mercoledì 6 novembre con fischio d'inizio alle 14,30 (motivo per cui i giallorossi anticiperanno a sabato 2 novembre la sfida casalinga con il Gozzano).

Albenga-Chieri, invece, verrà recuperata mercoledì 30 ottobre (14,30).

Ufficializzata anche la data di Lavagnese-Bra, gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D: si disputerà mercoledì 13 novembre alle ore 15 a Lavagna.