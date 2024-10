Volley A1F. Cuneo-Milano, il grande spettacolo in campo e sugli spalti [FOTOGALLERY]

Cuneo contro Milano, una classica che da sempre attira il grande pubblico della pallavolo: anche stavolta la regola è stata rispettata. Una vera festa dello sport quella andata in scena ieri sera (domenica 27 settembre) al palasport di San Rocco, dove quasi 2300 spettatori si sono divertiti a tifare le Gatte di coach Lorenzo Pintus, che hanno seriamente impegnato le stra favorite avversarie della Vero Volley Milano. In campo non c'era Paola Egonu, out per qualche tempo causa problemi fisici, ma lo spettacolo non è mancato.

Vi riproponiamo le immagini più bella della serata nella fotogallery del nostro Mattia Benozzi