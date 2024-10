Al pian dei babi: presentazione del libro di Piero Ercole Bottiroli a Borgo San Dalmazzo

“Al pian dei babi. Sono solo storie”. È il titolo del libro di Piero Ercole Bottiroli, edito Araba Fenice che domani sera verrà presentato a Borgo San Dalmazzo. Appuntamento mercoledì 30 ottobre alle 20.30 nella sede dell'Anpi in piazza Abbazia 10.

“Un appuntamento per grandi e piccini – commenta la presidente Anpi Borgo e Valli Maddalena Forneris -. In un momento in cui il titolo del libro descrive un po' lo stato d'animo di tutti”.

Piero Ercole Bottiroli narra storie consuete, ma in modo del tutto inconsueto. Il suo è uno sguardo sul mondo di oggi (ma anche di ieri e soprattutto di domani) con un’ironia autentica e intelligente, sovversiva e spiazzante. Ogni personaggio, ogni situazione non è mai quello che è, non è mai quello che sembra. Le ventinove storie (che sono solo storie, ma non solo) devono essere lette e rilette, e dopo forse, rilette ancora. Poi, magari, le capiremo. O forse no. Arricchiscono il libro le ironiche illustrazioni di Elena Golzio.

L'autore è nato a Novi Ligure (AL) nel 1956, si è poi trasferito a Torino. Vive attualmente in una borgata fra i boschi di Frassino, in Valle Varaita. A Torino è stato maestro in Barriera di Milano, successivamente direttore didattico a Brandizzo e a Venasca, poi dirigente scolastico a Costigliole Saluzzo e Verzuolo e per diversi anni a Saluzzo, concludendo il suo percorso scolastico a Barge. Scrive sin da bambino principalmente poesie.