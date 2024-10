Gli allevatori della Piemontese con Coalvi creano un calendario a sostegno della Fondazione Regina Margherita

Pur vivendo in un mondo che si misura coi numeri, esistono ancora delle decisioni che vengono prese dal cuore: alcune assecondano materialmente una passione personale, altre gemmano dal nobile piacere di aiutare il prossimo.

Su questo hanno dimostrato una particolare sensibilità gli allevatori di bovini di Razza Piemontese che, col supporto del consorzio di cui fanno parte, il Coalvi, hanno realizzato un calendario che accompagna lo scorrere delle stagioni con una serie di immagini che riprendono ciò che loro stessi vedono durante il lavoro quotidiano. Ma non è certo per il risultato artistico che l’iniziativa merita il plauso: il calendario verrà infatti proposto in vendita e i proventi verranno devoluti alla Fondazione Regina Margherita, che gestisce le iniziative a sostegno dell’omonimo ospedale pediatrico torinese. Nello specifico, l’obiettivo è quello di contribuire all’acquisto di alcuni presidi che permettano il trattamento a domicilio dei piccoli pazienti, riducendo loro il disagio del ricovero.

Ciò che ha mosso gli animi alla base dell’iniziativa è scritto nella copertina del calendario di cui riportiamo la prima frase, a cui c’è poco da aggiungere: “amare la vita vuol dire rispettarla, farla rispettare e aiutare chi sta lottando per non perderla, soprattutto chi l’ha appena ricevuta in dono”.

Il calendario è disponibile presso l’ufficio Coalvi in Strada Trinità 32/a a Carrù e sarà acquistabile presso lo stand Coalvi alla Mostra Nazionale della Razza Piemontese, in piazza Dompè a Fossano il 9 e il 10 novembre prossimi.