A Saluzzo torna l'appuntamento con il Fitwalking del Cuore

E’ di nuovo tempo di Fitwalking del Cuore. L’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia porterà ancora una volta nei comuni di Saluzzo, Manta e Verzuolo il connubio cammino e solidarietà che contraddistingue l’evento sin dalla prima edizione.

L’appuntamento è per domenica 19 gennaio 2025, come da tradizione in Piazza Cavour a Saluzzo, per camminare insieme sui tre percorsi classici di 6, 10 e 13 Km.

Non ci sono variazioni rispetto alle passate edizioni, il meccanismo è rodato e ben funzionante, il costo dell’iscrizione resta di 5 Euro interamente devoluti a sostegno dei progetti delle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni e a quelli selezionati dall’organizzazione.

Restano invariati, a dimostrazione del loro impegno sul e per il territorio, anche i due sponsor principali dell’evento: Sedamyl che lo sostiene dalle prime edizioni e Banca Alpi Marittime che conferma di essere un importante riferimento per il saluzzese nonostante sia in città da appena due anni.

“E’ importante sottolineare questo legame – commenta Maurizio Damilano, Presidente dell’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia - la quota iscrizioni è interamente devoluta in beneficienza senza il supporto delle aziende che credono nella manifestazione, sostenendola, non sarebbe possibile organizzarla e non sarebbe possibile contribuire ai progetti di 50 realtà locali divise tra associazioni, scuole e gruppi di volontariato”.