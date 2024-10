Con Confapi Cuneo e QNI una partita di pallavolo può diventare Team Building aziendale

A Cuneo le aziende fanno squadra giovedì 14 novembre in occasione del Team Building promosso Confapi Cuneo e QNI al Palasport di San Rocco Castagnaretta con il coach del Cuneo Volley di serie A2, Matteo Battocchio.

Un evento unico nel suo genere capace di raccontare e mettere in campo i valori, di collaborazione, fiducia e connessione, che dovrebbero essere alla base di ogni squadra sportiva e di ogni team aziendale che si possa reputare funzionale e vincente. Team building, infatti, è un concetto che si pone come obiettivo quello di “costruire il gruppo”.

Ciò che accade durante un’attività sportiva, tra allenamento, preparazione mentale, gestione dello stress, controllo delle emozioni e gioco di squadra, rappresenta una sfida che, in forma diversa, si può affrontare anche nella routine lavorativa quotidiana.

Un coach come Battocchio può guidare l’imprenditore verso un percorso motivazionale che permetta di valorizzare il talento a favore dello spirito di squadra. L’esperienza sportiva è uno strumento di condivisione che può potenziare le competenze manageriali dell’azienda e mediante gli strumenti di condivisione e gestione della leadership, migliorare le dinamiche del team lavorativo.

L’appuntamento per il primo Laboratorio di QNI e Confapi Cuneo è per le ore 18.45 del 14 novembre con una breve lezione teorica e poi tutti in campo con i giocatori della prima squadra, imprenditori e dipendenti.