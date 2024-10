Festiona di Demonte, sabato 2 novembre la castagnata di beneficenza

Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 14, torna la “Castagnata di solidarietà festionese”.



Nella pomeriggio di sabato saranno distribuiti “Mundai e vin brulè”, si potranno gustare le torte, il pane appena sfornato nel forno della frazione e tantissimi altri prodotti locali.

Come per gli anni scorsi, oltre alla distribuzione di caldarroste ci saranno i giochi popolari per tutte le età, il Pozzo di San Patrizio per i più piccini da dove si potranno estrarre premi a sorpresa, pacchi sorpresa e le esposizioni di prodotti artigianali per il paese.

Dal mattino del sabato saranno presenti gli amici Bikers con il loro stand gastronomico.



Come sempre siamo pieni di energia, voglia di aiutare e di essere solidali con chi soffre e per questo quest’anno la castagnata sarà a favore della Società Cooperativa sociale “Proposta 80” che si occupa di progetti inclusivi per il territorio.



Tutto quanto è organizzato da volontari della frazione e reso possibile dal contributo di tante persone che forniscono prodotti e che insieme all’organizzazione si pongono l’obiettivo di poter contribuire ad aiutare le associazioni di volontariato affinché possano proseguire la loro preziosa attività verso le persone meno fortunate di noi.



Non mancate… fare del bene… fa bene!