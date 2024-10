Convocato per il 31 ottobre il nuovo Consiglio provinciale a Cuneo

Il nuovo Consiglio provinciale è stato convocato dal presidente Luca Robaldo per giovedì 31 ottobre alle ore 17 in Sala Giolitti, nel palazzo della Provincia a Cuneo.

All’ordine del giorno la sostituzione di un componente della Prima sottocommissione elettorale circondariale di Saluzzo, la nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2024 – 2027, l’approvazione dell’adesione della Provincia di Cuneo alla dichiarazione di intenti “Alleanza transfrontaliera delle Alpi del Sud”. Al termine l’approvazione del regolamento per la gestione dei compensi ai soggetti con requisiti per collaborare alle misure di gestione e monitoraggio della specie cinghiale, come previsto dalla Giunta regionale del 27 maggio 2024 (piano di eradicazione).