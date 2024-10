Iscrizione ai corsi monotematici Unitre Cuneo

Le giornate dedicate dall‘Università della Terza Età di Cuneo al rinnovo del tesseramento e all’adesione di nuovi soggetti, sono terminate con ben seicentocinquanta iscritti per l'Anno Accademico 2024/2025.

Per eventuali ritardatari la normativa prevede la possibilità di associarsi in qualunque ulteriore momento rivolgendosi in sede negli orari di segreteria.

UNITRE Cuneo propone, presso la sede sociale ed in esclusiva per i propri Associati, i seguenti Corsi Monotematici:

Corso di fotografia - docente Maurizio GATTO - 5 lezioni il venerdì mattina a partire dal 15 novembre 2024, più Approfondimento dell’immagine per 10 venerdì dal 3 gennaio 2025.

Guida all’ascolto della musica classica - docenti Andrea BISSI e Piero MEINERI - 4 incontri nei seguenti mercoledì pomeriggio: 15 - 22 gennaio e 12 - 19 febbraio 2025.

Narrare la vita con le immagini - docente Roberto DUTTO – al pomeriggio dei mercoledì 5 - 12 - 19 e 26 marzo 2025. Il percorso proposto prende in esame il cinema come un “grande narratore”, strumento per raccontare episodi o situazioni di vite più o meno conosciute, certamente capaci di suscitare un interesse per lo spettatore.

Storia dell’arte - docente Chiara MONGIARDINO - 4 lezioni il venerdì pomeriggio dal 14 marzo 2025.

Sul sito dell’UNITRE Cuneo ( www.unitrecuneo.it ) nella sezione Corsi si trovano tutti i relativi dettagli.

Le iscrizioni si possono effettuare mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre 2024 dalle ore 9,30 alle 11,30 (fino all’esaurimento dei posti disponibili), presso la sede UNITRE Cuneo, in Piazza Secondo Reggimento Alpini, 3.