Mondovì, modifiche alla viabilità e alla circolazione in occasione di “Calici e Forchette”

Al fine di consentire l’allestimento delle strutture a servizio della manifestazione e l’intero svolgimento di “Calici e Forchette – XXVI Fiera Regionale del Tartufo” in programma dal 1° al 3 novembre prossimi, sono previste alcune modifiche alla viabilità e alla circolazione. In particolare, vengono istituiti:

- il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Unità d’Italia nella parte sottostante via Luigi Einaudi, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, dalle ore 7.00 del giorno 29.10.2024 alle ore 19.00 del 03.11.2024;

- il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cesare Battisti e piazza Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 7.00 del giorno 29.10.2024 alle ore 12.00 del giorno 05.11.2024;

- il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Carlo Ferrero, piazza Roma e piazza Santa Maria Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 7.00 del giorno 29.10.2024 alle ore 18.00 del giorno 04.11.2024;

- il divieto di sosta con rimozione forzata in via Beccaria, vicolo Martinetto, piazza San Pietro, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, via Piandellavalle e piazzetta Comino, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 7.00 del giorno 01.11.2024 alle ore 24.00 del giorno 03.11.2024;

- il divieto di transito in piazza Carlo Ferrero, via Beccaria, piazza Roma, via Alessandria, piazza Cesare Battisti, via Meridiana, piazza San Pietro, tutte le vie e piazze rientranti nella perimetrazione della zona a traffico limitato di Breo, piazza Santa Maria Maggiore e piazza Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 9.00 alle ore 23.00 dei giorni 01, 02 e 03.11.2024.

Per consentire la sosta dei veicoli degli espositori, delle eventuali ditte a servizio degli allestimenti e dei residenti e/o domiciliati del rione Breo, viene inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Unità d’Italia, nella parte compresa tra l’ingresso di via Durando e l’uscita su piazza della Repubblica, come da segnaletica stradale posta in loco, dal giorno 31.10.2024 al giorno 03.11.2024, previa esposizione pass distintivo nella parte anteriore del parabrezza.

Per consentire la sosta dei veicoli degli espositori, delle eventuali ditte a servizio degli allestimenti e dei residenti e/o domiciliati del rione Piazza, viene altresì istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in salita Giovenale Boetti (parcheggio multipiano Belvedere), nel piazzale adiacente a lato di via Vitozzi e di quello adiacente all’ex caserma Durando, come da segnaletica stradale posta in loco dal giorno 31.10.2024 al giorno 03.11.2024, previa esposizione pass distintivo nella parte anteriore del parabrezza.

Per consentire la sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilità, poi, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Santuario (come da segnaletica stradale posta in loco dal giorno 01 al giorno 03.11.2024, con orario giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 23.00) e in ponte Silvestrini, come da segnaletica stradale posta in loco, il giorno 01.11.2024 dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e i giorni 02 e 03.11.2024, con orario giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 23.00.

Per consentire la sosta di roulotte ed autocaravan, ancora, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via degli Artigiani, parte del piazzale adiacente a viale della Rimembranza, come da segnaletica stradale posta in loco dal giorno 01 al giorno 03.11.2024, con orario giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 23.00.

Al fine di consentire l’accesso e recesso dei veicoli dei residenti e/o domiciliati di via Cottolengo (nel tratto compreso tra piazza San Pietro e piazza Toscana, via Trona e vicolo del Teatro), viene istituito il doppio senso di circolazione in via Cottolengo, nel tratto compreso tra piazza Toscana e piazza San Pietro, con obbligo di accesso e recesso da piazza Toscana, come da segnaletica stradale posta in loco, dalle ore 9.00 alle ore 23.00 dei giorni 01, 02 e 03.11.2024.

Per consentire l’accesso e recesso dei veicoli dei residenti e/o domiciliati di via Soresi, infine, viene istituito il doppio senso di circolazione con obbligo di accesso e recesso da piazza Toscana, come da segnaletica stradale posta in loco, dalle ore 9.00 alle ore 23.00 dei giorni 01, 02 e 03.11.2024.

Si segnala, in ultimo, che sarà consentito il transito in tutte le vie e le piazze rientranti nella perimetrazione dell’evento, ai veicoli del comune di Mondovì, a quelli a servizio della fiera e/o ditte incaricate, ai residenti, ai domiciliati, agli utilizzatori di autorimesse, aventi diritto, agli operatori fieristici, fino alle ore 9.00 del giorno 01.11.2024, dalle ore 23.00 del giorno 01.11.2024 alle ore 9.00 del giorno 02.11.2024, dalle ore 23.00 del giorno 02.11.2024 alle ore 9.00 del giorno 03.11.2024 e dopo le ore 23.00 del giorno 03.11.2024 (sempre se tecnicamente possibile e a condizione che non si creino situazioni di pericolo o intralcio).