Volley: il punto sul settore giovanile del VBC Mondovì

SERIE D: S. PAOLO TORINO - VBC MONDOVI’ = 3-2 (25-20,25-17,19-25,18-25,15-7)

VBC MONDOVI’: Verra (K), Marabotto, Gallia, Bernardi, Bergalla, Leandro, Rolfo, Gasco (L1), Chessa (L2), Fichera, Morello, Introzzi, Stefanoni. ALL: Riccardo Gallia-Giampiero Grenna

Primo preziosissimo punto stagionale conquistato dai cadetti del VBC MONDOVI’, che a Torino, rimontando uno svantaggio di 2 set a 0, si arrendono al S. Paolo Torino per 3-2 (25-20,25-17,19-25,18-25,15-7).

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Bernardi e Bergalla in banda, Leandro e Rolfo al centro, Gasco e Chessa liberi, inserendo durante la gara Fichera, Vera, Introzzi e Morello.

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino 14 pari, poi i torinesi allungano e si portano prima sul 19-16, poi sul 21-18 ed infine, nonostante l’ inserimento di Fichera in banda, chiudono 25-20.

Nella seconda frazione, con Fichera confermato nel sestetto iniziale, i cadetti monregalesi partono male e vanno sotto 7-4. Dentro Verra e Bergalla, ma i torinesi continuano a stare saldamente in vantaggio e si portano sul 16-11. Dentro di nuovo Marabotto e Gallia e poi Introzzi in battuta, ma il S. Paolo mantiene alto il ritmo e chiude 25-17.

Nel terzo set Gallia parte con Verra in palleggio, Gallia opposto, Bergalla e Bernardi in banda, Leandro e Morello al centro ed il gioco dei cadetti monregalesi ne benefici considerevolmente: infatti i biancoazzurri si portano prima sul 9-5, poi sul 13-8, quindi sul 21-14 ed infine chiudono 25-17, mentre di nuovo Introzzi in battuta.

Nella quarta frazione parte meglio il S. Paolo, che si porta avanti prima 11-8 e poi 15-12, quindi i cadetti monregalesi hanno una bella reazione, che li porta prima a pareggiare sul 17 pari e poi ad allungare 21-18 sino a chiudere 25-18.

Nel quinto e decisivo set i giovani biancoazzurri appaiono stanchi soprattutto di testa e così il S. paolo ne approfitta, portandosi prima sul 5-1, poi sul 10-5 ed infine chiude senza troppe difficoltà 15-7.

Sabato i monregalesi ospiteranno al PalaItis alle ore 20.30 il Cuneo, che attualmente ha 4 punti.

VBC MONDOVI’: Verra (K), Marabotto, Gallia, Bernardi, Bergalla, Leandro, Rolfo, Gasco (L1), Chessa (L2), Fichera, Morello, Introzzi, Stefanoni. ALL: Riccardo Gallia-Giampiero Grenna

UNDER 17: VBC MONDOVI’- CUNEO BIANCO= 3-0 (25-14,25-17,25-19)

Nel Campionato U.17 terzo successo su altrettante gare disputate per il VBC MONDOVI’, che supera il Cuneo Bianco per 3-0 (25-14, 25-17,25-19). Grazie alla conquista di questi 3 punti i monregalesi salgono a quota 9 e restano al vertice della classifica, a+3 sul Cuneo Rosso, che però ha giocato una gara in meno.

Nel primo set i monregalesi guidati da Viridiana Polizzi (Marabotto, Castuccio, capitan Fichera, Stefanoni, Zvorschi, Artuso, il libero Bella, con inserimenti di Michelotti, Monge, Albesano, Candela, Kosara e del secondo libero Cuniberti) stanno sempre saldamente avanti nel punteggio (9-5, 16-7,19-10) e chiudono senza difficoltà 25-14. Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi allungano e si portano prima sul 13-9, poi sul 20-14 ed infine chiudono 25-17. Nel terzo set i monregalesi stanno sempre saldamente avanti nel punteggio (12-7, 19-12,22-16) e chiudono 25-19.

VBC MONDOVI’: Fichera (K), Marabotto, Castuccio, Stefanoni, Zvorschi, Artuso, Bella (L1), Cuniberti (L2), Michelotti, Monge, Albesano, Candela, Kosara, Giraudo. ALL: Polizzi

UNDER 19: CUNEO BIANCA - VBC MONDOVI’ BIANCA = 3-0 (25-13,25-16,25-17)

Nella seconda giornata del Campionato U.19 il VBC MONDOVI’ Bianco allenato da Raffaella Riba viene superato in trasferta dal Cuneo Bianco per 3-0 (25-13,25-16,25-17).

Nel set iniziale il VBC MONDOVI’ Bianco (capitan Peirone, Rosi, Di Maria, Cavallera, Palmieri, Brondello, con successivi inserimenti di Fino) faticano a reggere il ritmo imposto dai cuneesi, che prima si portano sul 15-10, poi allungano 19-11 ed infine chiudono 25-13.

Anche nella seconda frazione i monregalesi faticano a reggere il ritmo imposto dai cuneesi, che prima si portano sul 13-8, poi allungano 18-10 ed infine chiudono 25-16, mentre entra Fino.

Nel terzo set le due compagini avanzano a braccetto sino al 6 pari, poi i cuneesi cambiano ritmo e vanno via, portandosi prima sul 17-10, poi sul 19-12 ed infine chiudono 25-17.

VBC MONDOVI’ BIANCO: Peirone (K), Rosi, Di Maria, Cavallera, Palmieri, Brondello, Fino. ALL. Raffaella Riba