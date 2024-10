Seconda laurea per il nostro Daniele Vaira, collaboratore de La Voce di Alba e TargatoCn

Importante traguardo per Daniele Vaira, giornalista e valente collaboratore de "La Voce di Alba" e "TargatoCn", che nei giorni scorsi si è laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi "Guglielmo Marconi" con una tesi in Filosofia Politica.

Il suo lavoro, intitolato “La filosofia politica di fronte all’estremo a partire da Hannah Arendt e dalla semiotica del cinema”, riflette sul concetto di banalità del male, sulla sua importanza nella società attuale e sulla sua rappresentazione nel cinema contemporaneo.

Per Daniele si tratta della seconda laurea, dopo quella in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università degli Studi di Torino.

A lui le felicitazioni dell’intera redazione, insieme al plauso per l'ottimo risultato ottenuto.