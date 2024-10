Saluzzo, l’ing. Pietro Delgrosso confermato presidente dell’associazione Area Vasta

Area Vasta, l’associazione che si propone come incubatoio di idee e di progetti, durante l'assemblea di giovedì 24 ottobre, svoltasi alla bocciofila La Vittoria, ha provveduto all’elezione del direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio.

Pietro Delgrosso resta presidente; Claudio Cussa, ex sindaco di Savigliano, vicepresidente; Massimiliano Pellerino, segretario; Nando Arnolfo, tesoriere; Osvaldo Bellino, delegato alle politiche della Sanità e osservatorio sul nuovo ospedale di territorio. Completano il direttivo: Danilo Rinaudo, Giacomo Matteodo, Guido Rossi, Riccardo Occelli.

Le novità di rilievo, rispetto agli esordi dell’associazione, sono l’ingresso dell’ex sindaco di Savigliano Cussa, esponente del Pd, e del presidente dell’Ascom saluzzese Rinaudo.

Al momento l’associazione conta una cinquantina di associati.

Presenti diversi amministratori locali, tra cui il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e la sua collega di Manta e consigliere provinciale Ivana Casale, oltre ad alcuni imprenditori locali.

“I ricercatori di politiche pubbliche territoriali – spiega l’imprenditore Pietro Delgrosso - continuano ad evidenziare scenari molto chiari per il futuro. La vera sfida sarà la costruzione di dinamiche tra sistemi territoriali, in competizione e in sinergia al tempo stesso. Dobbiamo compattare, insieme, l’area saluzzese, saviglianese e la fascia pedemontana del Monviso, superando gelosie e divisioni deleterie, per arrivare a fare massa critica, con un bacino che sfiora i 90mila residenti considerando la storica area di gravitazione del Saluzzese e supera i 130mila residenti unito all’area di Savigliano e paesi limitrofi”.

Già fissata la data della prossima iniziativa: mercoledì 4 dicembre. Tema: destino e prospettive della stazione ferroviaria di Saluzzo in balìa di un crescente degrado.