Associazione Area vasta, l’assemblea nomina il nuovo direttivo

Giovedì 24 ottobre a Saluzzo, presso i locali della bocciofila La Vittoria, si è svolta l’assemblea annuale degli associati e dei sostenitori dell’associazione culturale di idee indipendenti AREA VASTA, a un anno esatto dalla sua formale costituzione. Si tratta di un’iniziativa di cittadinanza attiva, trasversale e aperta al contributo di tutti: ve ne fanno parte imprenditori, amministratori locali, cittadini, esperti di materia. In apertura di assemblea si sono nuovamente condivisi i punti salienti dello statuto. Tra gli obiettivi principali dell’associazione c’è quello di elaborare proposte progettuali in rappresentanza di un ambito territoriale sovracomunale definito con una bacino storico di riferimento: il Saluzzese, il Saviglianese, la pianura e le valli del Monviso. Allo stato attuale l’associazione conta, complessivamente, circa 50 associati. All’assemblea hanno partecipato una trentina di persone. Presenti in sala diversi amministratori locali, tra cui anche il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e il sindaco di Manta Ivana Casale, oltre al consigliere regionale Mauro Calderoni e ad alcuni noti imprenditori locali.

L'assemblea di giovedì 24 ottobre ha nominato il seguente consiglio direttivo dell'associazione per il prossimo triennio: Pietro Delgrosso (presidente), Claudio Cussa (vicepresidente), Massimiliano Pellerino (segretario), Nando Arnolfo (tesoriere), Osvaldo Bellino (delegato alle Politiche della Sanità e Osservatorio sul nuovo ospedale di territorio), Danilo Rinaudo, Giacomo Matteodo, Guido Rossi, Riccardo Occelli. L’assemblea ha deciso di portare avanti l'idea organizzativa interna finalizzata a considerare il direttivo come un gruppo di lavoro operativo, mentre tutti i dibattiti e le decisione strategiche dell'associazione verranno prese da adesso in avanti in seno alle assemblee associative, che quindi saranno anche i luoghi di dibattuto pubblico vero e proprio e che verranno convocate con frequenza durante l’anno. Per chi volesse aderire all’iniziativa l’associazione ha un indirizzo email dove richiedere informazioni associazioneareavasta@gmail.com, un numero di telefono (messaggi whatsapp) 338 6339036 e una pagina facebook dedicata.

“I ricercatori di politiche pubbliche e di dinamiche territoriali – spiega l’imprenditore Pietro Delgrosso, presidente dell’associazione AREA VASTA – continuano ad illustrare scenari molto chiari per il futuro. La vera sfida sarà la costruzione di dinamiche tra sistemi territoriali, in competizione e in sinergia al tempo stesso. Dobbiamo compattare, tutti insieme, l’area saluzzese, saviglianese e la fascia pedemontana del Monviso, superando gelosie e divisioni deleterie, per arrivare a fare massa critica, con un bacino che sfiora i 90mila residenti considerando la storica area di di gravitazione del Saluzzese e supera i 130mila residenti unito all’area di Savigliano e comuni limitrofi”.