I bambini della scuola dell'infanzia e della primaria di Niella Tanaro a lezione con i Vigili del Fuoco

Lezione speciale ieri, mercoledì 30 ottobre, per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria di Niella Tanaro che, attraverso il progetto "Scuola sicura", programma didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza, hanno incontrato i Vigili del Fuoco.

Nel corso dell'incontro, organizzato dall’associazione nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Cuneo, Domenico Bertolino, ex Cre e membro dell’associazione, i Vigili del Fuoco volontari di Ceva.

I bambini, divisi in due gruppi, hanno avuto modo di conoscere, attraverso i racconti ed esempi, i pericoli presenti in casa e a scuola e apprendere l'importanza del lavoro dei Vigili del Fuoco. La visione di alcuni cartoni animati ha reso la lezione ancora più coinvolgente e divertente, ma ad entusiasmare di più gli alunni è stato l'arrivo di un un mezzo APS (auto pompa serbatoio) con la strumentazione che viene utilizzata in caso di emergenza.