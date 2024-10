La città delle Paci festeggia San Martino con la giornata di "Cherasco Natura"

Domenica 10 novembre a Cherasco si svolgerà “Cherasco Natura”, il mercato che presenta prodotti agroalimentari di qualità, quelli biologici e quelli artigianali.

Cherasco Natura è la manifestazione che la Città organizza in concomitanza alla tradizionale fiera di San Martino. Una giornata all’insegna dei prodotti del territorio, della genuinità e della tradizione con banchi di diversa tipologia legati dal filo conduttore della qualità e dell’utilizzo di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente.

Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci sarà: una sezione dedicata alla Coldiretti e ai coltivatori che aderiscono a Campagna Amica, cioè produttori agricoli che vendono i loro prodotti italiani e a km zero; una con imprenditori agricoli appartenenti a Confagricoltura; un’altra dedicata al Mercato della Terra di Sloow Food, a cui aderiscono piccoli produttori e artigiani del cibo che vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti. C’è poi un piccolo settore con prodotti biologici ed ecologici certificati, con svariati generi esposti sia alimentari che cosmetici per l’igiene e la bellezza; una parte con le bancarelle delle eccellenze enogastronomiche cheraschesi raggruppate in Gusta Cherasco, che promuove l’enogastronomia, l’ospitalità e il territorio di Cherasco.

E infine ci sarà una piccola sezione artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia umane: si presenteranno produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

Due le mostre da visitare ad ingresso libero: in Palazzo Salmatoris le opere di Emanuele Luzzati “Tra fiaba e fantasia” (aperta fino al 23 febbraio 2025 da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) e nella chiesa di San Gregorio le foto di Bruno Costamagna dedicate a “Cherasco, in particolare” (aperta fino al 15 dicembre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it).

Durante la giornata di domenica ci sarà inoltre la possibilità di visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, un esempio ancora integro di sinagoga di ghetto piemontese; edificata nel Settecento, si trova all'ultimo piano di un edificio in via Marconi 6, nell'area dell'antico ghetto. Seguirà i seguenti orari di apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30. Ultimo ingresso ore 17,30.

Tra i tanti luoghi di interesse artistico, sarà possibile visitare la maestosa chiesa barocca di Sant’Agostino, sede dei Battuti Bianchi, aperta per l’occasione dalle 15.30 alle 18.00 e il Museo Civico G.B.Adriani che ha riaperto al pubblico le sue sale storiche e quelle restaurate, con collezioni di libri, monete, sigilli, medaglie, quadri e stampe di storia locale e alcune sale decorate con affreschi del pittore cheraschese Sebastiano Taricco, databili intorno al 1680, gli orari di apertura sono dalle 9.30-12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per tutta la giornata il centro storico sarà vietato alle auto, il mercato si svolgerà dalle 8 alle 18. Comodi parcheggi si trovano a pochi passi dal mercato. A disposizione anche un’ampia area camper attrezzata.

Sia domenica 10 che lunedì 11 novembre oltre l’arco di Narzole si svolgerà inoltre la fiera commerciale di San Martino.