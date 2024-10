Ennesimo incidente a San Rocco, la rabbia dei residenti: "Viabilità da rivedere"

San Rocco Castagnaretta, sulla direttrice Cuneo-Borgo San Dalmazzo, due semafori nel centro, è spesso teatro di incidenti stradali. L'ultimo oggi 31 ottobre verso le 14, all'incrocio tra via Moiola e via Demonte.

Per fortuna non ci sono state conseguenze particolarmente gravi, in una zona dove ogni giorno i bambini escono da scuola.

Da tempo i residente segnalano la pericolosità di molte vie della frazione, tanto che la questione è stata oggetto di un'interpellanza nell'ultimo consiglio comunale.

Troppo traffico e troppi rischi continui per chi ci vive. In particolare, i residenti evidenziano la necessità di rivedere il posizionamento e la riverniciatura degli stop.