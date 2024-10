Molestate e palpeggiate mentre passeggiano per le vie di Passatore: pomeriggio di terrore per due amiche

Due amiche poco più che ventenni, una passeggiata lungo le strade di campagna a Passatore in pieno giorno, attorno alle 16.30. Vengono avvicinate da un uomo in sella ad una bici, un 28enne di origini africane, che ora si trova ristretto nel carcere di Cuneo con l'accusa di violenza sessuale, in attesa dell'udienza di convalida, che probabilmente si svolgerà questa mattina.

L'uomo si sarebbe avvicinato con una scusa, per poi strattonare una delle due, che subito si è divincolata. Si è quindi avventato contro l'altra ragazza, spingendola contro un muro e palpeggiandola. Una reazione forte da parte di lei, una ginocchiata sulle parti intime e la fuga di entrambe verso un caseggiato, dove si sono rifugiate, con l'uomo che le inseguiva.

Nonostante lo shock, hanno avuto la prontezza di chiamare il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, che hanno in poco tempo individuato l'uomo, ammanettato e condotto in carcere.

Le due ragazze sono state portate in Pronto Soccorso a Cuneo, dove sono state assistite da medici e psicologi. Fortunatamente non hanno riportato conseguenze fisiche, ma ci vorrà del tempo per riprendersi dai drammatici momenti e dal terrore vissuto in un pomeriggio che doveva essere di chiacchiere e confidenze tra amiche.