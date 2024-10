Trovato morto dentro una tinozza di vino a Busca: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Le squadre della prima partenza dei vigili del fuoco e dei Saf di Cuneo stanno intervenendo a Busca, in località Attisano.

L'allarme poco prima delle 14 di oggi, giovedì 31 ottobre, per una persona priva di conoscenza all'interno di una botte.



Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri.



L'uomo è stato trovato deceduto in una tinozza piena di vino, per cui non si esclude si tratti di un'intossicazione da esalazioni. Non è chiara la dinamica dell'incidente, che sarà al vaglio delle forze dell'ordine, ma dalle prime informazioni la morte risalirebbe a qualche giorno fa.



Una volta eseguito il recupero del corpo, verrà attivato il protocollo di accertamenti giudiziari.