A Bra le finali del Circuito Italian Pickleball Tour

Dopo il successo dei Campionati Italiani Wheelchair, Bra si prepara a ospitare un altro evento di grande rilievo: le finali del circuito Italian Pickleball Tour (ITP), in programma nel prossimo weekend. Oltre 200 atleti provenienti da ogni angolo dello stivale si sfideranno sui campi del Match Ball Bra, in una competizione che promette emozioni e colpi di scena.

La provincia di Cuneo sarà ben rappresentata da un nutrito gruppo di giocatori, provenienti da vari circoli della Granda. La selezione degli atleti è avvenuta attraverso una serie di tappe di qualificazione che si sono svolte in città come Milano, Grosseto, Padova, Alba, Bologna, Marsala, Forte dei Marmi, Brescia, Firenze, Bergamo e Biella.

“La scelta di Bra come sede delle finali è dovuta alla sua struttura unica nel suo genere - afferma Lucia Uggè, responsabile del circuito -. Con tanti campi a disposizione e uno staff esperto nell'organizzazione di eventi importanti, abbiamo trovato il contesto ideale. Inoltre, i partecipanti potranno godere delle delizie enogastronomiche di questa splendida terra”.

Il programma delle finali prevede gironi eliminatori per le categorie di singolo, doppio, doppio misto e a squadre, con un’attenzione particolare all’attesissima sfida tra Roma e Milano, che accende ulteriormente l’agonismo della competizione.

L'appuntamento è per le giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre. Le prime partite avranno inizio alle ore 9.30, con ingresso libero. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso, non solo per applaudire i campioni in campo, ma anche per scoprire un nuovo e avvincente sport.