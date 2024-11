Quale futuro per le Unioni Montane? Se ne parla a Mondovì con l’associazione Fare Quadrato

Nei giorni in cui il Senato della Repubblica discute il nuovo disegno di legge sulla Montagna, l’associazione di amministratori locali “Fare Quadrato” propone per il prossimo 8 novembre alle ore 20.30 presso la sala conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1), un incontro di approfondimento sul futuro delle Unioni Montane. Un momento di dialogo e di riflessione sulle Terre Alte e sugli strumenti normativi a loro tutela, nell’ottica di delineare gli scenari del domani tra territori, persone, abitanti e rapporti metro-montani. Dopo i saluti introduttivi da parte del sindaco della Città di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e del sindaco del Comune di Marene e presidente di “Fare Quadrato”, Alberto Deninotti, si alterneranno l’onorevole e sindaco del Comune di Argentera, Monica Ciaburro, l’assessore regionale all’Autonomia e agli Enti Locali, Enrico Bussalino, e l’assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo. Stimolerà la discussione il project officer di Prokalos, Lorenzo Robbiano. Una serata pubblica di alto profilo istituzionale, insomma, perfetta effige dello spirito divulgativo e aggregativo che da sempre anima l’associazione “Fare Quadrato”. Ingresso libero; per eventuali informazioni: info@fare-quadrato.it.