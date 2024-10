Cuneoginnastica: Arianna Caliman è campionessa interregionale di specialità alla palla

Si è svolto a Cantalupa il Campionato Interregionale di Specialità Gold della F.g.i (Federazione Ginnastica d’Italia) di Ginnastica Ritmica.

La Cuneoginnastica aveva conquistato ben cinque qualificazioni dopo le due prove regionali.

Arianna Caliman già campionessa regionale in entrambe le specialità cerchio e palla, è scesa in pedana decisa a staccare i pass per la fase nazionale, accessibile solo per le prime quattro classificate di ogni attrezzo. Nella categoria J2 (2010) Arianna porta a termine due ottime esecuzioni. Al cerchio ottiene la quarta posizione mentre alla palla vince l’oro di giornata accedendo cosi con entrambi gli attrezzi al Campionato Italiano.

Nella categoria A2, Adele Bramard (2012) si presenta con l’esercizio alla palla. Per lei era il primo appuntamento interregionale in un campionato Gold. Purtroppo un errore tecnico sulla traiettoria di un lancio, le fa commettere una perdita d’attrezzo, che penalizza il punteggio finale facendole concludere il campionato in quinta posizione, ad un soffio dalla qualificazione nazionale.

Gli altri due pass di zona tecnica li aveva conquistati Melisa Qira, che per motivi di salute ha purtroppo dovuto rinunciare alla competizione.

Adesso si guarda al Campionato Italiano. Arianna ha ottenuto la qualificazione per il secondo anno consecutivo e lavorerà con l’obiettivo di replicare il bronzo italiano ottenuto lo scorso anno alla palla. L’appuntamento è a Caorle per il 15 e 16 novembre.