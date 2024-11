Anci Piemonte, tre cuneesi nel ruolo di vicepresidenti

Dopo la designazione – ad inizio ottobre - alla guida dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) del Piemonte di Davide Gilardino, 47 anni, esponente di Fratelli d’Italia, sindaco del Comune di Ronsecco (VC) e presidente della Provincia di Vercelli, l’associazione degli Enti locali piemontesi ha proceduto ai successivi adempimenti.

Sono stati nominati i 44 membri del consiglio direttivo regionale e gli 83 delegati dell’Associazione alla XIX Assemblea congressuale dell’ANCI, che si svolgerà a Torino dal 20 al 22 novembre, e i 10 componenti del consiglio nazionale.

Definito nei giorni scorsi anche l’Ufficio di presidenza, composto da un “vicario”, da un vicepresidente con delega ai piccoli Comuni, e da 16 vicepresidenti (8 di centrodestra e altrettanti di centrosinistra).

Nel precedente mandato la provincia di Cuneo aveva due vicepresidenti, Michele Pianetta (Villanova Mondovì) e Flavio Gastaldi (Genola).

Questa volta saranno tre i cuneesi, espressione di altrettante aree politiche.

Riconfermato Pianetta (consigliere di minoranza a Villanova Mondovì, area centro- Patto civico), Gianluca Costa (sindaco di Montà d’Alba, area Forza Italia) e Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore, area Pd).

Nelle settimane a venire verranno assegnate le deleghe in vista dell’assemblea regionale di Torino in calendario per il 20 novembre.