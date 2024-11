Brondello, manutenzioni per la festa di Ognissanti

Il Comune di Brondello ha disposto e realizzato diverse opere di manutenzione in occasione del periodo di Ognissanti.

Pulizia e riordino delle aree verdi, gestione del verde cimiteriale, manutenzione della vegetazione a bordo strada sulla provinciale (in sinergia con la Provincia di Cuneo).

Inoltre, nella piazzetta di Villa di Sopra, è stato riparato il marciapiede, in via Colletta sistemato l'accesso alle palazzine tramite un intervento sul manto stradale, in via Combetta gestita e messa in sicurezza una frana sul manto stradale.

È frutto di una collaborazione con l'AIB Valle Bronda invece la pulizia, messa in sicurezza e riqualificazione del sentiero storico che collega via Traversere con via Combetta.

"Come amministrazione, cerchiamo di mantenere sempre alta l'attenzione sulla gestione del territorio. In questi giorni abbiamo svolto una serie di interventi, anche in previsione di un numero più elevato di visite al cimitero comunale, dato il periodo.

Lavoriamo con un modello che agisce in sinergia e collaborazione con tutti i cittadini. Sono in tanti a dedicare le proprie capacità ed il proprio impegno verso il bene collettivo, ne siamo fieri e soprattutto riconoscenti"- spiega il sindaco Paolo Radosta -. "Ora abbiamo in programma diversi altri interventi, alcuni incentrati sulla sicurezza, che attendono l'approvazione del Regolamento per la Videosorveglianza che verra discusso nel prossimo Consiglio Comunale del 8 novembre".