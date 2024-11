Nel giorno di Ognissanti la Comunità Papa Giovanni ricorda i bambini non nati

La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, organizza dal 1998 momenti di preghiera nei cimiteri in memoria di tutti i bambini morti prima di nascere.

L'associazione è impegnata nel fornire possibilità di accoglienza, assistenza medica e supporto psicologico alle donne in difficoltà durante la gravidanza.

In occasione dell' 1 novembre, giorno di ricordo di Tutti i Santi, si terranno in varie parti d'Italia alcuni momenti di riflessione, che saranno anche occasioni per il racconto e la condivisione di esperienze sul tema della tutela della vita nascente.

Il programma delle iniziative in provincia di Cuneo:

Cuneo. 1 novembre ore 15.00 presso il Cimitero: commemorazione dei bambini morti prima di nascere, recita del Santo Rosario e deposizione dei fiori.

Fossano. 1 novembre ore 14.30 presso la Cappella del Cimitero: commemorazione dei bambini morti prima di nascere, recita del Santo Rosario e deposizione dei fiori.

Savigliano. 1 novembre ore 14.15 presso il Cimitero: Commemorazione dei bambini morti prima di nascere, con recita del Santo Rosario e deposizione dei fiori.