A Borgo San Dalmazzo in scena “Contro la guerra”, spettacolo per Emergency

La guerra per definizione porta con sé orrore, sgomento e indignazione, generando emozioni ed esperienze devastanti, dalle quali sono spesso scaturite opere artistiche di profonda sensibilità e di portata universale. Questo spettacolo a cura di Palcoscenico Performing Arts Center è una raccolta di alcune di esse, un compendio di autori che tra musica, testi teatrali e di narrativa hanno raccontato con voci diverse, dal tragico al grottesco al cabaret, le guerre contemporanee (dalla Prima Guerra Mondiale alla tragedia dell’11 settembre fino al conflitto in Palestina) attraverso tutta la gamma degli umani sentimenti: la paura, la rovina, la ribellione, la speranza, la rinascita.

Sulla scena si alterneranno monologhi intimisti e coinvolgenti scene di massa.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 9 novembre alle ore 21 presso l’auditorium civico “Città di Borgo San Dalmazzo” in Via Vittorio Veneto 19, con gli allievi dei corsi avanzati di teatro della Palcoscenico – Performing Arts Center. Regia di Francesca Elena Monte, video a cura di Cece Mannazza, opere scenografiche di Piero Reggio.

L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti. La serata sarà dedicata ad Emergency per attività di promozione e sostegno dell’associazione.

L’evento è organizzato dal Comune di Borgo San Dalmazzo ed è sostenuto dalla birreria Lucertolo’s di Cuneo.

Presso i banchetti che saranno allestiti per l’occasione sarà inoltre possibile prenotare il panettone di Emergency.