Non solo Ognissanti, il 1° novembre si celebra la Giornata mondiale dei vegani

Il World Vegan Day fu istituito in Inghilterra nel 1994, quando l’attivista vegana per i diritti degli animali Louise Wallis, presidente della Vegan Society, cercava un ambiente ideale per celebrare il 50° anniversario dell’associazione.

La scelta di rinunciare ai prodotti di origine animale, va oltre l’alimentazione. È uno stile di vita! Non si presta attenzione solo a quello che finisce nel piatto, ma anche a ciò che si indossa. Dall’outfit sono bandite lane, seta, piume, pelle. E anche per la cura del corpo si prediligono prodotti non testati sugli animali e privi di ingredienti di origine animale.

Vegani o no, il 1° novembre potete provare a preparare qualche ricetta vegana, un esercizio utile per sperimentare nuovi modi di cucinare le verdure, per scoprire ingredienti che solitamente non utilizzate, per non farvi trovare impreparati quando capiterà di avere a cena ospiti vegani e per favorire l’ambiente, perché la cucina vegetale è più sostenibile per il pianeta.