Il Dirigente degli Ufficiali Giudiziari di Cuneo Emilio Danaro va in pensione

Per il Dirigente Unep Emilio Danaro è giunto il momento del meritato riposo. Da oggi, infatti, il sessantacinquenne funzionario originario di Alba, ma residente da tempo a Villanova Mondovì, è giunto il giorno del tanto atteso pensionamento. Dal 2007 Danaro ha diretto l’Ufficio di Cuneo, mentre in precedenza aveva prestato servizio presso gli Unep di Torino, Moncalieri e Mondovì.

Trentotto anni di intenso lavoro per l’ufficiale giudiziario, che ha iniziato la sua carriera nell’allora Pretura di Borgo San Dalmazzo. Apprezzato per la sua signorilità e gentilezza, Emilio Danaro, sposato con tre figli, è conosciuto anche per la sua spiccata vena artistica. Oltre al calcio, infatti, Danaro coltiva da sempre la passione per la pittura.