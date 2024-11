Revello Halloween in Cappella Marchionale con oltre 60 bambini tra racconti da brivido

Oltre 60 bambini tra i 3 e i 10 anni hanno preso parte al laboratorio di letture animate, trasformando la Cappella Marchionale di Revello in un luogo magico e ‘spettrale’ in occasione di Halloween.

Immersi in un'atmosfera unica, i piccoli partecipanti hanno ascoltato storie ‘da brivido’ narrate tra suoni e immagini suggestive, estratte da un grande pentolone addobbato per l’occasione.

Dopo le letture, i bambini, mascherati e truccati per Halloween, si sono dedicati ai laboratori creativi, dando vita a maschere personalizzate e sfidandosi in giochi ‘mostruosi’ per ricevere in dono i meritati dolcetti.

La serata si è conclusa con una cena in pizzeria, in cui i partecipanti hanno potuto continuare a divertirsi insieme.

"Siamo molto soddisfatte – hanno dichiarato le assessore Katia Disderi e Denise Allasia – della grande e attiva partecipazione dei bambini. Desideriamo ringraziare Ramona Goitre, che ha guidato le letture, oltre a Mara Mairone e Romina Frandino per aver offerto i dolcetti.

Visto il successo dell’evento, l’amministrazione comunale sta già valutando la possibilità di organizzare una serata simile per le prossime festività natalizie.