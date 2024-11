“La collina dei maiali neri” premiata nella Guida Salumi d’Italia 2025

Lunedì 28 ottobre, nella magnifica cornice del Teatro Verdi di Busseto (Parma), si è svolta la cerimonia di premiazione della Guida Salumi d’Italia 2025. Questo evento biennale, che dal 2013 celebra le eccellenze tra i produttori di salumi, ha visto trionfare con grande onore “La collina dei maiali neri” di Salmour, un’azienda piemontese che ha ricevuto ben due premi "Eccellenze cinque spilli" per il suo “Lardo salato” e “La pancetta” di Suino Nero Piemontese.

La Guida Salumi d’Italia, pubblicata ogni due anni, è un punto di riferimento per i produttori, i maestri di lama, gli operatori del settore e la grande distribuzione, riconoscendo i migliori prodotti della tradizione salumiera italiana. La premiazione al Teatro Verdi di Busseto rappresenta un importante riconoscimento per i vincitori e un’occasione di celebrazione della cultura gastronomica italiana in una location di grande prestigio.

“La collina dei maiali neri” è una delle rare realtà piemontesi a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Mariano Occelli, uno dei titolari dell’azienda, ha espresso con orgoglio l’importanza di ricevere tale premio in un luogo così significativo come il Teatro Verdi di Busseto, nella patria dei salumi. Occelli ha sottolineato come l’azienda sia riuscita a distinguersi grazie a un progetto unico nel suo genere, che valorizza una razza suina recuperata e riconosciuta solo nel 2020: il Suino Nero Piemontese (ex Cavour).

La filosofia produttiva de “La collina dei maiali neri” si basa su un metodo di allevamento etico e sostenibile, dove gli animali vivono allo stato brado e si nutrono dei prodotti del bosco, come nocciole e ghiande, che conferiscono ai salumi un gusto ineguagliabile. Questo approccio non solo risponde alle crescenti richieste dei consumatori per prodotti più sostenibili e rispettosi del benessere animale, ma anche alle normative europee in materia di allevamento sostenibile.

Mariano Occelli è orgoglioso di poter lavorare insieme ai suoi animali in un vero e proprio paradiso ambientale. La premiazione alla guida dei salumi d’Italia non è solo un riconoscimento gastronomico, ma anche un attestato dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale e il benessere animale.