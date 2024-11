La cooperazione agricola premiata al Festival dei Formaggi Piemontesi

Un grande successo per la cooperazione agricola piemontese, il cui valore è stato pienamente riconosciuto con la premiazione della seconda edizione del Festival dei Formaggi Piemontesi, organizzato nell’ultimo fine settimana di ottobre da ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi).

Il concorso si è svolto in due giornate: sabato 26 ottobre nella sede della cooperativa Piemonte Latte, aderente a Confcooperative Fedagripesca Piemonte, sono stati oltre 60 i giudici provenienti da tutta Italia che hanno degustato e valutato 207 formaggi prodotti da 65 aziende agricole piemontesi. Domenica 27 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Taffini d’Acceglio, a Savigliano, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei primi 3 classificati in ognuna delle 27 categorie.

Tra le 46 aziende premiate, due sono state le cooperative: la Latteria Sociale Antigoriana di Crodo ha vinto il secondo premio con il suo Ossolano D.O.P. nella categoria dei formaggi duri vaccini, mentre ai Produttori Alta Valle Grana è stato assegnato il terzo posto per il Castelmagno D.O.P.

Sono queste due realtà che operano in zona montana, rappresentando dunque un presidio del territorio prezioso a livello lavorativo, sociale ed economico. L’attività imprenditoriale e produttiva delle cooperative agricole piemontesi e in particolare di quelle che operano in aree interne è uno strumento importante per contrastare lo spopolamento e per promuovere una riscoperta di territori meno conosciuti, anche sul piano turistico.

Roberto Morello, Presidente di Confcooperative Fedagripesca Piemonte e Presidente della cooperativa Piemonte Latte, ha commentato: “il riconoscimento ottenuto dalle due cooperative vincitrici, con cui ci congratuliamo, è un grande successo per tutta cooperazione agricola piemontese. Un successo che valorizza pienamente la qualità dei prodotti cooperativi, che nascono da passione, impegno e professionalità”.

Dietro questo risultato eccellente, però, vi è anche il riconoscimento della bontà e della salubrità della materia prima da cui i formaggi premiati provengono: “è la prova della straordinaria qualità del latte piemontese prodotto dalle nostre aziende agricole, che continuano a dimostrare una grande capacità di stare al passo con i tempi, contraddistinguendosi sul mercato” ha aggiunto Morello.

Il riconoscimento del valore cooperativo è quindi un’ulteriore dimostrazione del ruolo di centralità ricoperto dalle imprese cooperative nel comparto agricolo e zootecnico del Piemonte. Una prova di come, in ogni passaggio produttivo, cooperazione agricola e qualità siano profondamente connesse. E la qualità della produzione agricola cooperativa è oggetto del racconto quotidiano di Piacere Piemonte, il progetto di Confcooperative Fedagripesca Piemonte e Gestcooper, che mira, attraverso eventi, materiali informativi e momenti di incontro, a raccontare una filiera produttiva fatta di eccellenza e territorio.