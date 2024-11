QUATTROZAMPE / Cercasi India, setter inglese sparita nelle campagne tra San Biagio Mondovì e Pianfei

Riceviamo e pubblichiamo.

***

"Ho perso la mia India, setter inglese femmina di 11 anni.

E' bianca e nera, con una macchia nera sulla schiena, verso la coda.

E' molto buona e si fa avvicinare. Ha il microchip. Al momento della scomparsa aveva un collare giallo come in foto (beeper), con nome e numero di cellulare.

Si è persa in una zona di campagna a San Biagio Mondovì, verso Pianfei, ma potrebbe essere ovunque perché avrà perso il senso dell’orientamento.

Se qualcuno la vede lo prego di metterla in sicurezza, se possibile, e di chiamare il numero 346/41.15.468. Aiutatemi a ritrovarla, grazie!"