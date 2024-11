Mondovì celebra il IV Novembre insieme alle scuole

Un momento condiviso in particolare con le scuole quello che questa mattina, lunedì 4 novembre, la Città di Mondovì ha voluto organizzare in occasione della festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Le celebrazioni, con una nutrita presenza di Forze dell’Ordine, associazioni d’Arma e Croce Rossa, sono iniziate con la Santa Messa presso il reparto militare del cimitero urbano, in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Il corteo ha poi raggiunto lo “Scalone dei morti per la libertà” e il “Monumento ai caduti” di piazza della Repubblica per la deposizione delle corone d’alloro. Le celebrazioni, come sempre, si sono concluse presso il Sacrario della Caserma “G. Galliano” con i saluti ufficiali delle autorità presenti.