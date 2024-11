Mondovì si tinge di blu per l'anteprima natalizia di GinItaly, il festival dedicato al gin e al ginepro

Un festival dedicato al gin e al ginepro per conoscere le eccellenze dei produttori italiani in una cornice davvero unica: quella di Mondovì.

È stata presentata oggi, lunedì 4 novembre, l'anteprima di "GinItaly", festival che per la prima volta approderà in Città il 31 maggio, 1-2 giugno 2025.

In attesa del grande evento. l'amministrazione, l'Associazione Culturale On Stage e Wand EVENTS e l'associazione culturale WakeUp, organizzatori dell'evento, hanno ideato un'anteprima dell'evento in occasione della festività natalizie, che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 dicembre.

"Numerosi documenti storici attestano che la distillazione delle bacche di Ginepro fosse praticata in queste valli fin dalla fine dell'Ottocento - ha evidenziato l'attore Paolo Tibaldi, nei panni del Marchese Emilio Balbo Bertone (1800-1872), nobile generale e agronomo italiano, noto per le sue innovazioni in agricoltura -. Le bacche venivano raccolte rigorosamente a mano dai montanari lungo i pascoli alpini, essiccate in altitudine e poi portate a valle per la distillazione".

L'evento vuole essere un'unione tra cultura e agricoltura, proprio per questo è organizzato in sinergia con il Comizio Agrario di Mondovì che, dal 1867, si propone di stimolare e promuovere l'agricoltura e di difendere il territorio e la sua biodiversità: in questo senso, all'interno dell'evento, saranno organizzati seminari informativi e formativi.

"Nella giornata di oggi inizia ufficialmente un percorso che ci condurrà, nella primavera 2025, alla prima edizione di GINITALY, dopo una gustosa anteprima prevista tra il 7 e l'8 dicembre prossimi - evidenzia il sindaco, Luca Robaldo - Una manifestazione che ambisce ad avere un respiro internazionale grazie a produttori italiani e stranieri, ma che intende soprattutto promuovere un consumo consapevole degli alcolici, nell'ottica di sottolineare la valenza e la cultura di un prodotto, il ginepro appunto, che da sempre intreccia la propria storia con quella delle nostre vallate".

Alla presentazione, ospitata presso il museo della Ceramica e moderata al giornalista Marcello Pasquero, sono intervenuti l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno, il direttore creativo Valentina Moretto per l'Associazione CulturaleOn Stage e Wand EVENTS e Graziano Gabbio, presidente di WakeUp, che si occuperà dell'animazione musicale.

"L'anteprima di GINITALY del prossimo 7 e 8 dicembre vuole essere un'opportunità di valorizzare e far conoscere le potenzialità del nostro territorio, offrendo un momento di approfondimento dedicato agli appassionati, ma anche come di festa per il pubblico giovanile oltre che di aggregazione per le famiglie, alla luce del variegato programma di "Un Natale da Fiaba" a fianco del quale sarà inserita la manifestazione". - ha spiegato Terreno - Tra le iniziative, segnaliamo anche l'accensione dell'albero di Natale in piazza Maggiore".

Alla conferenza stampa ha partecipato la vicepresidente della Fondazione CRC Elena Merlatti ribadendo la sensibilità della Fondazione, da sempre attenta alla promozione di eventi con un alto valore storico e culturale.

Main partner del Festival Italiano del Gin e del Ginepro è BORDIGA, azienda storica piemontese, rappresentata da Manuela Mattalia General Manager and shareholder di Bordiga, intervenuta durante la conferenza stampa ha sottolineato: "La nostra azienda, dal 1888 ha fatto della promozione delle botaniche delle nostre valli alpine e dei prodotti a km zero una vera e propria missione. Bordiga produce fin da inizio Novecento il gin Occitan partendo dal ginepro raccolto dai nostri montanari con una ricerca costante per la massima qualità possibile".

IL PROGRAMMA

La Preview di GINITALY sarà uno degli appuntamenti più importanti e attesi del calendario natalizio della città di Mondovì.

La scelta del weekend dell'Immacolata non è casuale, in quanto il ginepro è, tra gli svariati simboli del Natale, uno dei più antichi, in tutti i tempi e presso molti popoli protettore contro gli spiriti malvagi e le forze del male.

Secondo la tradizione, avrebbe protetto Maria mentre era in fuga dai soldati di Erode. Per questo motivo si piantavano i ginepri vicino alle abitazioni.

Fino ai primi del Novecento, nelle campagne piemontesi, come in altre diffuse aree italiane, nelle sante notti di Natale, di San Silvestro e dell'Epifania, si usava appendere rami di ginepro alle porte delle case e delle stalle come portafortuna o bruciarli per arrecare serenità, e purificare l'aria col suo fragrante profumo e conservandone poi il carbone per impiegarlo durante l'anno in vari riti scaramantici.

Il fulcro dell'anteprima del GINITALY sarà Piazza Maggiore che, con i suoi palazzi storici é la piazza simbolo della città.

Durante le festività natalizie qui svetterà un bellissimo albero di Natale addobbato e illuminato in blu dedicato al GINITALY che verrà acceso sabato 7 alle 17 durante l'inaugurazione ufficiale dell'evento.

Con l'accensione dell'albero apriranno gli stand e inizierà l'intrattenimento musicale con i dj locali che riempiranno l'attesa del primo IN MUSIC PARTY a cura di Wake Up.

Per accogliere i numerosi e prestigiosi produttori, piazza Maggiore sarà allestita come un elegante spazio mercato eco-friendly con desk stand per gli espositori realizzati in cartone riciclato e riciclabile e 100% made in Italy, personalizzati con stampe digitali a colori atossici e certificati.

L'accesso alla piazza sarà libero e gratuito.

Sulla piazza i visitatori scorgeranno anche un pavillon con l'info point e le casse da cui potranno acquistare il Gin Pass del valore di 12 €, il lasciapassare che comprende il Cin Thimble, il ditale necessario per poter richiedere a tutti i produttori l'assaggio di un dito di gin e il biglietto di accesso al Museo della Ceramica che si potrà visitare e dove sarà allestita la Bordiga Suite con i cocktail con i distillati dell'official Gin Partner Bordiga 1888.

Il Cin Thimble sarà personale e andrà indossato come una collana.

Il Cin Thimble sarà realizzato in ceramica in collaborazione con il Museo cittadino dedicato e cambierà decoro ad ogni edizione.

Saranno disponibili per l'acquisto anche i Gin Token del valore singolo e uniformato di 10€ per ritirare un cocktail a scelta tra le proposte creative dei produttori, che saranno oltre trenta da ogni angolo del Piemonte e d'Italia.

Si potrà parcheggiare a Mondovì Piazza, ma è consigliato lasciare l'auto a Breo e godersi un suggestivo viaggio nella funicolare storica le cui cabine per l'occasione saranno avvolte di luce blu ginepro.

Il biglietto della funicolare gratuito e uno sconto di 2 euro saranno il regalo riservato a chi acquisterà il GIN PASS online dal 6 novembre fino al 6 dicembre al link in bio della pagina instagram dell'evento: @ginitalymondovi

Nell'area GIN & FOOD sarà possibile degustare prodotti tipici da abbinare ai cocktail e scoprire piatti innovativi che vedranno il gin protagonista anche in cucina, presentati da grandi chef del territorio come il due volte Michelin Star Fulvio Siccardi.

In esclusiva per l'evento Siccardi, noto mastro pastaio, preparerà uno straordinario raviolo al gin mantecato al burro d'alpeggio e alle bacche di ginepro.

Non mancheranno i momenti di confronto e dibattito in cui fare cultura e storia intorno a un prodotto unico. Palazzo di Città ospiterà relatori, personalità, drink masters e barman di fama.